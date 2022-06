Comment (re)trouver de la motivation dans son job ?

"Carrière durable" : Un travailleur sur deux ne postule pas ailleurs

La crise du Covid a accentué la pression sur les travailleurs. La santé mentale importe de plus en plus. C'est ce qui ressort d’une enquête réalisée par le prestataire de services RH Acerta et du site d’emploi StepStone auprès de 3 800 travailleurs.