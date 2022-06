CV, lettre de motivation, entretien : comment bien valoriser son Erasmus

Chaque année, des milliers d'étudiants belges partent en Erasmus. En 2019-2020, 9.409 Belges avaient ainsi opté pour un séjour à l'étranger dans le cadre de leurs études ou de leur stage. Reste à savoir, au retour, comment mettre en avant toutes les compétences apprises sur place et susceptibles de plaire aux entreprises.

Sur le CV

Si tu as fait un séjour à l'étranger dans le cadre de tes études ou de ton stage, il est essentiel de le mettre quelque part sur ton CV. Pour cela, plusieurs options s'offrent à toi. Comme tu le sais, le CV est divisé en plusieurs parties : données personnelles, expériences professionnelles, formations, compétences linguistiques, compétences techniques, centres d'intérêt... Libre à toi de voir où il est le plus pertinent de rajouter ton expérience Erasmus.

- dans la partie "formation": si tu as passé plusieurs mois à l'étranger dans le cadre de ton cursus, tu as sans doute décroché un certificat ou un diplôme, n'hésite pas à le mettre en avant dans tes formations. Pour cela, comme pour tes autres diplômes, tu dois indiquer l'année d'obtention à gauche, l'intitulé exact de la certification obtenue et le nom de l'université dans laquelle tu as été (en mettant le pays entre parenthèses). N'hésite pas à écrire sous l'intitulé, sous forme de tirets, les cours que tu as suivis, surtout s'ils sont en lien avec le job que tu convoites.

- dans la partie "expériences professionnelles": si tu es parti(e) à l'étranger dans le cadre d'un stage, il est plus opportun de l'indiquer dans la partie expériences. Là encore, indique l'année où tu as occupé le poste, l'intitulé exact (avec le pays entre parenthèses) et les choses que tu y as faites, sous forme de tirets. Si tu as occupé un job étudiant à l'étranger, même sans lien avec tes études, il peut être pertinent de le noter. Cela prouvera à ton employeur que tu te débrouilles suffisamment dans la langue étrangère pour avoir été employé par un local.

- dans la partie "expériences internationales" : si tu convoites un poste à l'étranger et que tu as beaucoup d'expériences à l'étranger à valoriser, il peut être utile de faire une partie à part, où tu noteras toutes les expériences que tu jugeras utiles.

- dans la partie "langues" : si ton Erasmus n'était pas vraiment en lien avec le job que tu convoites et que tu n'as pas travaillé sur place, précise-le uniquement dans tes compétences linguistiques. Ainsi, si tu as passé 4 mois en Espagne dans une famille d'accueil, note-le afin de justifier ton niveau de langue. Au retour de ton Erasmus, n'hésite pas à passer des tests de langue, que tu pourras également mentionner sur ton CV.

Dans la lettre de motivation

Dans ta lettre de motivation, tu peux parler des compétences techniques (hard skills) apprises en Erasmus, à condition que ce soit en lien avec le job.

Exemple : "Puisque j'ai passé 3 mois en Espagne dans une famille d'accueil, j'ai acquis d'excellentes compétences en espagnol. Je suis capable de mener des conversations courantes ainsi que dans un contexte professionnel."

N'hésite pas non plus à valoriser ton Erasmus en détaillant les compétences humaines (soft skills) qu'il t'a permis d'acquérir: autonomie, proactivité, résistance au stress... L'idéal est d'expliquer comment tu as obtenu cette compétence et comment tu pourrais la mettre à profit au sein de l'entreprise.

Exemple : "Etant donné que j'ai passé 3 mois en Erasmus en Espagne, j'ai appris à être autonome et à me débrouiller seule. Je suis donc totalement capable de travailler de façon indépendante, même si j'adore aussi les interactions que procure le travail en groupe." ou "Les difficultés administratives auxquelles j'ai dû faire face pendant mon Erasmus au Canada m'ont rendue résistante au stress. J'ai appris à gérer les problèmes, et je suis capable de faire preuve de créativité pour leur trouver une solution."

En entretien

Une fois que tu auras décroché un entretien, le recruteur pourra te poser des questions supplémentaires. L'important est de répondre sincèrement à chaque question, et de bien mettre en avant tout ce que tu as appris lors de ton Erasmus. Prouve-lui que cette expérience Erasmus apporte un vrai plus sur ton CV et te permet d'être meilleur que les autres candidats qui postulent.

- Pourquoi as-tu choisi cette destination?

- Pourquoi as-tu voulu faire un Erasmus?

- En quoi tu penses que ton Erasmus t'a été utile dans tes études?

- Est-ce qu'il t'a donné envie de travailler à l'étranger un jour?