CAP48 lance la 16e édition de son "Prix de l'Entreprise Citoyenne" : "A la clé une meilleure productivité et un meilleur bien-être général des équipes"

On le sait, l’inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail reste un enjeu majeur dans notre pays. Les chiffres le démontrent : le taux d’employabilité des personnes souffrant d’un handicap ne se situe en Belgique qu’aux alentours d’un très faible 35 %. Changer le regard sur le handicap reste donc une nécessité, tant au sein des employeurs privés, que publics.

C'est précisément cette mission que CAP48 poursuit depuis plus de quinze ans maintenant au travers de son opération "Prix de l'Entreprise Citoyenne", et dont La Libre est partenaire. Des prix qui ont pour objectif de valoriser les initiatives prises par les entreprises en faveur des personnes en situation de handicap. "L'impact d'une démarche comme celle-ci est positif au sein de l'entreprise. Quand on se sent reconnus, écoutés et traités avec équité, cela amène quelque part un meilleur fonctionnement. Avec à la clé une meilleure productivité et un meilleur bien-être général de l'équipe", explique Frédéric Beaufils, membre du Disability Confidence Network du géant pharmaceutique GSK, l'un des lauréats de la dernière édition de ces "Prix de l'Entreprise Citoyenne".

CAP48 vient de lancer sa 16e édition et dans ce cadre un appel à candidatures. Les entreprises privées ou publiques ou encore les communes ont jusqu'au 15 novembre prochain pour introduire un dossier. Plusieurs catégories entrent en ligne de compte : emploi, accessibilité, solidarité, innovation et création d'une activité. Si vous voulez mettre en valeur au sein de votre institution certaines initiatives positives, rendez-vous pour davantage de détails sur le site de CAP48.