Le nombre de postes vacants dans le secteur pharma, biotech et chimique atteint un niveau record en Belgique

Si le constat n'est pas nouveau, il demeure préoccupant. D'après l'enquête annuelle réalisée par Essenscia (fédération belge de la chimie et des sciences de la vie), les entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques et chimiques belges éprouvent de grosses difficultés à recruter. En Wallonie et à Bruxelles, plus d’une entreprise sur deux indiquent qu’elles ont des difficultés de recrutement, avec des offres d’emploi ouvertes depuis plus de six mois. La situation est similaire au nord du pays.

Sur l'ensemble de 2022, un peu plus de la moitié des 2.838 postes disponibles sont toujours vacants. En Flandre, 1.731 emplois n'ont pas encore trouvé preneurs. Ce sont les nombres les plus élevés depuis le lancement, il y a cinq ans, du baromètre annuel de l'emploi d'Essenscia. Le nombre d’emplois directs du secteur de la chimie et des sciences de la vie en Wallonie et à Bruxelles est en croissance pour la cinquième année consécutive et, en dépit d'un contexte international troublé, les perspectives sont positives jusqu'en 2024 au moins. En 2021, plus de 32.000 personnes travaillaient dans ce secteur. En Flandre, le secteur compte 65.159 travailleurs.

Les profils les plus recherchés

Les opportunités d’emploi concernent la totalité du cycle de développement et de la production du secteur, depuis les fonctions liées à la recherche et développement jusqu’aux métiers support. Ce sont les profils spécialisés dans la production et les métiers liés à cette dernière (contrôle qualité et affaires réglementaires, logistique, maintenance) qui sont les plus recherchés, avec 60% des postes à pourvoir, précise Essenscia.

Contrairement à ce qu'on peut penser, les postes à pourvoir ne nécessitent pas tous des qualifications élevées. Ainsi, environ un poste sur cinq est accessible sans expérience requise. S'agissant de Bruxelles et de la Wallonie, près de 60% des offres sont destinées à des diplômés de l'enseignement secondaire supérieur (26%) ou des bacheliers (32%). Les détenteurs d'un master, les ingénieurs et les titulaires d'un doctorat sont également recherchés.

L’enquête emploi d'Essenscia montre que les postes à pourvoir sont influencés par la transformation numérique de l’industrie pharma, biotech et chimique. Plus de la moitié des entreprises sondées par Essenscia indiquent être engagées dans une telle transformation. Les fonctions les plus impactées sont celles de la production, du marketing et de la vente ainsi que des ressources humaines. La transformation numérique crée également de nouveaux métiers. Digital transformation lead, Data Analyst, Data Scientist, Artificial Intelligence (AI) Expert, Data architect et IT Expert font partie des nouvelles professions qui seront les plus recherchées dans les cinq prochaines années.

Appel à former aux nouveaux métiers

Pour Frédéric Druck, directeur d'Essenscia Wallonie-Bruxelles, ces différents résultats confirment qu'il faut des "solutions structurelles" pour aider les entreprises du secteur. "La fédération travaille déjà sur de nombreuses aides dans le cadre de son Masterplan talents, souligne-t-il. Grâce au soutien de multiples partenaires publics et privés, on peut déjà compter sur l'extension des capacités d'accueil du centre de compétence sectoriel aptaskil et la création de l'EU Biotech Campus. Essenscia organise également chaque année des Jobdays sectoriels. Il y a donc des pistes, mais il est urgent que nos autorités politiques de la Wallonie, de Bruxelles et de la Fédération Wallonie-Bruxelles alignent la stratégie économique de développement et la stratégie talents. L'enseignement doit avoir les moyens de jouer son rôle de passerelle vers les métiers de l'innovation et de la production".

Concernant la transformation numérique des entreprises du secteur, Pierre Dorignaux, président d'Essenscia Wallonie, estime qu'il convient de "développer des formations pour les nouveaux métiers et d'adapter les cursus existants aux nouvelles compétences. Aujourd'hui, les sociétés pharma, biotech et chimiques doivent pallier en interne pour former les talents ou aller les chercher à l'étranger".