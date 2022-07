Métiers en pénurie : Bruxelles s'en tire mieux que la Wallonie et la Flandre

À l’instar de la Wallonie et de la Flandre, les soins de santé, l’enseignement et l’Horeca manquent également de bras.

Le marché de l’emploi à Bruxelles reste sous tension. Selon les chiffres publiés vendredi par Actiris, l’office régional bruxellois de l’emploi, la capitale compte 113 fonctions considérées comme “critiques” ou “en pénurie”. Si les difficultés à recruter sont toujours bien réelles, elles semblent rester stables par rapport au dernier recensement - datant de 2019 - où 112 postes étaient repris sur la liste des fonctions critiques.

La Flandre la plus touchée par les pénuries

D’un point de vue régional, Bruxelles s’en tire mieux que la Wallonie ou la Flandre. Le Forem dénombrait en effet 141 métiers en pénurie fin juin, soit 15 de plus qu’en 2021, et le VDAB en listait 207 en février, contre 190 l’année précédente.

Les secteurs d’activité les plus particulièrement touchés sont par contre relativement similaires dans les trois régions. La construction, l’industrie, l’enseignement, les soins de santé ainsi que l’Horeca manquent cruellement de bras tant au nord qu’au sud du pays. À Bruxelles, ce sont surtout les employeurs dans la construction (24 fonctions citées) et l’industrie (18 fonctions citées) qui peinent à trouver du personnel. En Wallonie, les cinq métiers les plus demandés entre janvier et mai 2022 étaient les suivants: chauffeur de poids lourd, installateur électricien, mécanicien d’entretien industriel, délégué commercial en services auprès des entreprises et maçon. En Flandre, le top 10 des métiers en pénurie était dominé par le poste d’infirmier, suivi par diverses fonctions dans l’industrie et la construction.

Pour expliquer les difficultés à recruter dans certains secteurs, Actiris identifie trois raisons majeures : un problème quantitatif (trop peu de candidats), un souci qualitatif (les candidats sont présents mais pas suffisamment qualifiés) et des difficultés liées aux conditions de travail (lourde charge de travail, horaires pénibles, statut précaire…). Dans l’Horeca et les soins de santé, ce sont presque toujours ces conditions de travail médiocres qui sont évoquées pour justifier les tensions. Nombreux sont d’ailleurs les travailleurs de ces deux secteurs à avoir quitté leur profession durant la crise sanitaire, en quête notamment d’une meilleure conciliation entre vie professionnelle et privée.