La filière bois recrute ! "Il y en a pour tous les goûts"

Trouver du personnel devient de plus en plus compliqué et les entreprises de la filière forêt-bois n'échappent pas à la règle. Récemment, la Confédération belge du bois a mené une enquête sur le sujet auprès de ses membres. Celle-ci révèle que plus d'une centaine de postes sont à pourvoir actuellement dans le secteur. Le bois, ce matériau "chaleureux" aux nombreux "atouts environnementaux" est un allié de taille pour les générations futures, avance la confédération. "Malheureusement, de nombreuses entreprises de la filière peinent à trouver des collaborateurs passionnés qui œuvrent jour après jour à la gestion durable de nos forêts et à la valorisation des produits du bois", déplore-t-elle.

"C'est d'autant plus frustrant que notre secteur est amené à jouer un rôle clé dans la transition vers un monde bas carbone", pointe François De Meersman, secrétaire général de la Confédération belge du Bois.

L'enquête, réalisée cet été, montre que le phénomène touche toutes les régions du pays, sans exception.

Autre constat, les profils recherchés sont variés. "Il y en a pour tous les goûts", estime F. De Meersman. "Nos entreprises recherchent des entrepreneurs de travaux forestiers, des bûcherons, des débardeurs, des scieurs, mais elles recrutent aussi des chauffeurs, des caristes, des préparateurs de commandes, des ouvriers polyvalents, des monteurs, des dessinateurs, des gestionnaires de dossiers, des attachés commerciaux...", égrène-t-il.

Face aux difficultés rencontrées sur le terrain, la Confédération belge du bois et Woodwize ont réalisé un film de promotion des métiers du bois pour sensibiliser les jeunes et les travailleurs en reconversion professionnelle. Ce film sera projeté sur grand écran dans le village bois (qui regroupe toutes les organisations de la filière) à Demo Forest les 2 et 3 août à Bertrix.