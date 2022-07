L'emploi dans les PME belges est en progression

En juin 2022, les chefs d'entreprise de PME qui embauchent (13,8 %) étaient à nouveau plus nombreux que ceux ayant recours à des licenciements (11,7 %).

L'emploi dans les petites et moyennes entreprises belges a connu une légère progression au cours du premier semestre 2022, rapporte mardi l'entreprise spécialisée dans les ressources humaines, SD Worx. D'après les données issues de 19.000 entreprises, les PME belges ont créé 0,82 % d'emplois supplémentaires ces six derniers mois. Depuis mars 2020, et le début de la crise du coronavirus, la progression totale est de 1,5 %.

Une PME sur sept a ainsi embauché au moins un salarié en juin, une tendance qui n'avait pas toujours été observée au cours des derniers mois.

Selon l'étude, c'est dans le Hainaut que la création d'emplois fut la plus forte au cours du semestre écoulé (3,55 %), devant le Brabant flamand (3,24 %) et la province du Luxembourg (3,12 %).

À l'inverse, les plus fortes régressions ont eu lieu dans le Brabant wallon (-1,70 %), à Liège (-0,32 %) et en Flandre occidentale (-0,23 %).

Si les embauches ont augmenté au premier semestre, les licenciements ont suivi la même tendance. Ainsi, le pourcentage de PME touchées par des licenciements au cours des six premiers mois de 2022 est toujours plus élevé qu'en 2021. Le pic a été atteint le 22 janvier avec un chiffre 17 %, selon SD Worx.