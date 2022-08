Le taux de chômage dans la zone euro historiquement bas

Le revenu par habitant et le pouvoir d'achat des Belges devraient augmenter dès 2023

À partir de 2024 et jusqu'en 2027, la croissance du pouvoir d'achat devrait flirter dans chaque Région avec les niveaux d'avant la crise sanitaire (2015-2019), soit 1,4 % par an à Bruxelles, 1,2 % en Wallonie et 1,1% en Flandre.