Le taux d'emploi flamand dépasse les 70 %

Cette année, le taux d'emploi en Flandre est estimé à 70,4 %. Statistics Flanders en a fait état vendredi. Cela signifie que le taux d'emploi flamand reste inférieur aux 80 % que la Belgique s'est fixés comme objectif pour l'ensemble du pays d'ici 2030. Il est également inférieur au taux d'emploi moyen des États membres de l'Union européenne (73,8 %). En 2020, le taux d'emploi en Flandre s'est stabilisé à 68,8 %, soit le niveau de 2019. Il a résisté à la crise coronaire parce que le déclin de l'activité économique - dû aux mesures de soutien gouvernementales telles que le chômage temporaire et les droits de transition - a principalement entraîné une réduction des heures de travail, explique Statistics Flanders. La reprise de l'économie se traduit à son tour par une augmentation du taux d'emploi en 2021 et dans l'estimation pour 2022. En 2021, le taux d'emploi flamand atteindra 69,9 %.

Le taux d'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne est estimé à 86,2 % et 57,2 % respectivement en 2022. Bruxelles a le taux d'emploi le plus élevé, en raison du grand nombre d'emplois dans les institutions gouvernementales et les bureaux administratifs des entreprises. Si l'on inclut l'activité des navetteurs flamands travaillant dans d'autres régions, le taux d'emploi flamand grimpe à 74,3 %, selon Statistics Flanders. Ensuite, le taux d'emploi augmente également en Région wallonne (63,2 %), mais diminue en Région de Bruxelles-Capitale (50,3 %).

Le taux d'emploi représente le nombre d'emplois pourvus dans une zone donnée - indépendamment de la provenance des travailleurs - par rapport à la population résidente âgée de 15 à 64 ans. De tous les États membres européens, le Luxembourg - avec des emplois dans le secteur financier et les institutions européennes - enregistre le taux d'emploi le plus élevé (110 %), suivi par les Pays-Bas (87 %) et l'Allemagne (85 %). La Belgique reste à 68 %, selon les données recueillies par Statistics Flanders.