Première baisse des offres d'emploi en 18 mois en Flandre

Le service flamand de l'emploi VDAB a reçu directement 27 263 offres d'emploi en juillet. C'est 3,5 % de moins que l'année précédente. Selon le VDAB, il s'agit de la première baisse annuelle depuis février 2021, "même s'il est encore trop tôt pour parler d'une rupture de tendance". Au cours des douze derniers mois, le VDAB a reçu 406 073 offres d'emploi, soit encore 36,3 % de plus sur une base annuelle. La croissance est toutefois en baisse ; en juin, elle était encore de 41,9 %.

La baisse en juillet a été principalement sensible chez les personnes peu qualifiées (-8,4 %) et les personnes hautement qualifiées (-3,3 %). En termes de secteurs, ce sont surtout le secteur primaire (matières premières, NdlR) et l'industrie métallurgique qui ont vu leurs effectifs diminuer de moitié environ. Une légère baisse (-6,7 %) a été enregistrée dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme, bien que ce secteur soit toujours celui qui compte le plus de postes vacants : plus de 1 200. "Loisirs, culture et sports" et "autres services" comptaient encore plus de postes vacants le mois dernier.

Les chiffres du VDAB concernent les postes vacants dans le circuit économique normal, sans affectations temporaires.