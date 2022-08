Le nombre de licenciements au plus bas depuis 10 ans en Belgique

Le nombre de licenciements au cours des six premiers mois de l'année est tombé au niveau le plus bas de ces dix dernières années. C'est ce qui ressort des chiffres fournis par le spécialiste des RH Securex. Les chiffres de Securex montrent que la rotation involontaire du personnel - c'est-à-dire les licenciements - dans les entreprises a considérablement diminué. Alors que ce pourcentage était encore de 2,1 % au premier semestre 2021, il est tombé à 1,77 % au cours du dernier semestre. "Il est donc en passe de descendre sous les 3,1 % de 2021 d'ici la fin de cette année, et d'égaler ainsi les niveaux les plus bas des dix dernières années", a déclaré la société de presse.

Selon Frank Vander Sijpe, directeur de Securex, les entreprises d'aujourd'hui souhaitent avant tout conserver leurs employés. Toutefois, la diminution du nombre de licenciements n'est pas une bonne évolution en soi, souligne-t-il. "Une plus grande rotation serait bonne pour notre marché du travail. Les employeurs gardent aujourd'hui par nécessité des personnes qui, dans d'autres circonstances, auraient pu partir."

La rotation volontaire du personnel - lorsque les employés quittent eux-mêmes leur emploi - est restée stable au cours du premier semestre, à 3,3 %.