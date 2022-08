Le salaire réel des jeunes diplômés en Belgique est 38 % plus bas que leurs attentes

Parmi les quatre pays sondés, la Belgique est celui avec l'écart le plus important entre le salaire espéré et le salaire réel…

Dans le contexte inflationniste que nous connaissons, les salaires occupent une place plus que jamais centrale dans la vie des travailleurs. Et pour les jeunes diplômés qui entrent sur le marché du travail, la réalité peut parfois être bien décevante… "De nombreuses recherches ont été menées sur les raisons pour lesquelles les gens démissionnent. En plus d'être à la recherche d'une carrière plus épanouissante, l'une des autres raisons principales est indéniablement le salaire", souligne Sortlist, plateforme belge de mise en relation d'entreprises avec des agences de marketing et de communication.

Elle a donc décidé de sonder les deux camps, jeunes diplômés et services RH, afin d'analyser les attentes au niveau salarial. "Nous avons interrogé 500 jeunes diplômés en marketing et marketeurs nouvellement embauchés ainsi que 100 équipes RH dans 4 pays (Allemagne, France, Espagne, Belgique) pour déterminer s'il existe un écart entre les attentes salariales et les offres du marché", précise-t-elle.

Un écart important, voire abyssale en Belgique

Et le résultat est sans appel. En moyenne, les jeunes diplômés en marketing s'attendent à recevoir un salaire 19 % plus élevé que celui offert. Une différence très marquée, et qui s'élargit encore plus en Belgique. "Les étudiants belges s'attendent à recevoir en moyenne 2500 euros [nets], ce qui est même supérieur à la moyenne générale tous marchés confondus. Selon les services RH de tout le pays, l'offre du marché pour ces étudiants est de 1806 euros [nets]", révèle Sortlist. Soit un écart de… 38 %. Viennent ensuite l'Espagne avec 25 %, l'Allemagne avec 10 % et la France avec 5 %.

A noter que l'analyse révèle des différences entre hommes et femmes. Si en Allemagne et en Espagne les jeunes diplômées s'attendent à gagner plus que les hommes, c'est l'inverse en Belgique et en France. Au niveau belge, les différences sont là encore très marquées. "Les étudiants belges masculins s'attendent à gagner près de 19 % de plus que les étudiantes belges. En moyenne, les hommes s'attendent à gagner 2 667 euros et les femmes 2 250 euros.", les femmes sont donc globalement plus proches de la réalité que les hommes.

L'Espagne, le pays le moins généreux avec ses jeunes travailleurs

Pour la plateforme, ce gouffre entre les attentes et la réalité peut-être l'un des facteurs expliquant l'actuelle "Grande Démission" qui touche le marché de l'emploi. "Particulièrement dans des pays comme l'Espagne et la Belgique, où les attentes en matière de salaires ne sont pas satisfaites, les étudiants en marketing se décident à chercher ailleurs afin de trouver un job qui, à défaut de faire sens, répond à leurs espérances salariales", précisent encore les auteurs du rapport.

Un constat tout particulièrement vrai en Espagne, avec deux chiffres marquants. Si les trois autres pays proposent un salaire moyen supérieur à 1 750 euros, il n'est que de 1 200 euros en Espagne. Par conséquent, la différence entre le salaire le plus haut possible en Allemagne et le plus bas en Espagne est de… 54 %.