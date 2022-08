Accueil Economie Emploi Amazon ouvre son premier centre de livraison en Belgique : “Nos employés sont très bien payés, nous n’avons eu aucun mal à recruter” Un centre de livraison du géant américain ouvrira ses portes dans un mois à Anvers. Raphaël Meulders Journaliste service Economie Le mastodonte américain est ainsi en train de mettre une dernière couche de peinture à son premier entrepôt belge, situé dans la zone commerciale “Blue Gate” d’Anvers. ©DPA

Le chiffre a de quoi donner le vertige. En 2020, plus de 5,5 milliards de colis ont transité via des centres de livraison Amazon. Dans cette course à l’expédition la plus rapide, le géant du commerce en ligne a tissé sa toile, avec une...