Attention si vous devez vous rendre au Portugal : une centaine de vols annulés en raison d'une grève

Le mouvement de grève concerne les aéroports de Lisbonne et Porto.

Le trafic des aéroports de Lisbonne et Porto était perturbé ce vendredi avec l'annulation d'une centaine de vols en raison d'une grève du personnel d'assistance au sol prévue jusqu'à dimanche soir, selon le gestionnaire des aéroports portugais (ANA). La compagnie aérienne à bas coûts Easyjet était la plus affectée, après avoir décidé d'annuler jeudi plusieurs vols au départ et à l'arrivée des deux principaux aéroports portugais en raison de ce mouvement social au sein de la société Portway, filiale du gestionnaire aéroportuaire.

A Lisbonne, "tout est calme", car la plupart la plupart des passagers des vols annulés ont été préalablement prévenus, a affirmé à l'AFP une porte-parole d'ANA.

Selon les syndicats, cette grève des salariés de Portway était suivie à 90 % à l'aéroport de Lisbonne et à 85 % à Porto. Le mouvement touchait dans une moindre mesure les aéroports de Funchal, sur l'île de Madère, et Faro, dans la région touristique de l'Algarve (sud).

Les grévistes réclament "une hausse immédiate des salaires" permettant aux salariés de "retrouver leur pouvoir d'achat", selon un communiqué du syndicat national des travailleurs de l'aviation civile (SINTAC), à l'origine du mouvement. Les responsables syndicaux accusent notamment l'entreprise de freiner les progressions de carrière et de ne pas respecter le droit du travail en matière de rémunération des jours fériés.

Portway, qui emploie quelque 2 500 salariés, est détenu à 100 % par ANA, filiale du groupe français Vinci qui a avait obtenu en 2013 la concession des aéroports portugais.

Le bagagiste a jugé dans un communiqué que cette grève était "irresponsable", car elle intervient "à un moment d'activité intense pour l'aviation et le tourisme", l'un des principaux moteurs de l'économie portugaise.