Que pouvez-vous apprendre de Tom Cruise en rédigeant votre CV ?

"Demandez-vous si ces informations personnelles sont les plus importantes de votre curriculum vitae", poursuit Michel Piedfort de l’organisation Algida. "Au début, un employeur veut surtout lire ce que vous avez à offrir en tant que personne. Et pas où et quand vous êtes né ou si vous vivez à Bruxelles."

Tom Cruise

Michel Piedfort appuie ses propos en se référant au cinéma hollywoodien. "Si vous êtes Tom Cruise et que vous postulez pour un job, il est logique que votre nom soit placé en haut de votre CV". Vous pouvez également utiliser votre nom si vous postulez pour un emploi dans une entreprise où la personne responsable de la sélection vous connaît personnellement. "En revanche, si personne ne vous connaît, inscrire votre nom si haut sur votre CV n'offre aucune valeur ajoutée."

Un autre argument pour placer ces informations personnelles un peu plus bas dans le CV est la fameuse règle des six secondes, à savoir le temps d’attention (limité) accordé par le recruteur à votre CV. "Si vos informations personnelles sont placées tout en haut, le recruteur prendra déjà trois secondes à les lire alors que celles-ci ne seront pas prises en compte pour décider de votre embauche ou non", déclare Michel Piedfort. Celui-ci remarque également que les modèles de CV commencent à changer et offrent la possibilité de déplacer soi-même ses données personnelles."

N'est-il pas plus pratique et lisible pour les recruteurs de voir le nom du candidat au sommet du CV ? "Si vous le souhaitez, vous pouvez par exemple placer les termes 'CV', 'titre de fonction' et 'nom/prénom' dans l'en-tête", nuance-t-il. "En revanche, d’autres données telles que l'adresse, la date de naissance ou le lieu de naissance n’y ont pas leur place."

Source : Jobat.be