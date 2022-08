Plus de la moitié des Belges sont en réunion l'équivalent d'un jour par semaine

D’après une nouvelle étude réalisée par l’institut d’étude Bougonne pour le compte de Comet Meetings, plus d’un travailleur Belge sur deux passe l’équivalent d’une journée par semaine en réunion. La réunionite aiguë est donc un phénomène persistant en Belgique…

L’étude a été réalisée sur 3 000 personnes en France, en Espagne et en Belgique, où 1003 Belges ont été interrogés au sujet des pratiques en matière de réunion.

Il ressort que dans le Plat pays, 86 % des cadres belges sont encore confrontés à des réunions inutiles. De plus, 72 % des personnes interrogées aimeraient que les réunions soient mieux organisées (82 % à Bruxelles), sachant que près des trois quarts des Belges n'ont jamais été préparés à la conduite de réunion. "La réunion est un moment majeur dans l'entreprise. Cette étude montre qu'il n'a pas encore trouvé son plein potentiel", commente Victor Carreau, CEO de Comet Meetings.

Si l’on parle plus généralement des salariés belges et non plus seulement des cadres, seuls 13 % des travailleurs belges trouvent que toutes leurs réunions sont utiles, et un quart les trouvent totalement inutiles. La réunion représente donc une perte de temps presque équivalente à une journée de travail par semaine en moyenne…

Seuls 46 % des managers formés

Pourquoi les réunions sont-elles si chronophages ? En partie car seuls 46 % des managers ont été formés au moins une fois à la conduite de réunion, ce qui permet pourtant d’organiser des meetings de façon plus synthétique et efficace. Fait notable, on observe des différences régionales à cet effet. Les salariés bruxellois sont ceux les mieux préparés (40 %) face à la Wallonie (31 %) et à la Flandre qui arrive en dernière position (28 %).

"Les entreprises doivent transformer la réunion en un temps collectif qui permet à la fois de se sociabiliser et de se mobiliser autour des objectifs à atteindre, éclaire Victor Carreau. Pour y parvenir, de la méthode et de la formation sont nécessaires. C'est la raison d'être de Commet Meetings que de lancer ses clients sur la voie de la réunion de demain et nos lieux comme les services que nous y proposons sont orientés vers cet objectif".

Enfin, à noter que 31 % des Belges ne pratiquent jamais la réunion en face-à-face.