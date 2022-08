Pic de congés parentaux en Belgique

À l'exception de la période du Covid-19, jamais autant de personnes n'ont pris un congé parental que ces derniers mois. C'est ce qui ressort des chiffres de la RVA. En juillet, 89 351 personnes ont reçu des prestations de l'ONEM parce qu'elles ont pris un congé parental. Il s'agit d'une augmentation de 8 % par rapport à l'année dernière et d'un record absolu.

Les mois d'été voient toujours plus de salariés prendre des congés pour s'occuper de leurs enfants, et les mois précédents ont également enregistré des chiffres records. Depuis janvier, plus de 80 000 personnes ont pris un congé parental, des chiffres sans précédent.

Le régime le plus populaire est celui du travail quatre cinquièmes du temps et du congé le cinquième restant. Cela représente 55 % des congés parentaux. Mais le congé parental d'un dixième - par exemple pour s'occuper des enfants le mercredi après-midi - gagne en popularité et constitue le deuxième régime le plus populaire.

Ce sont surtout les femmes qui prennent un congé parental. Les employées représentent environ deux tiers des prestations. Ceci à l'exception du congé parental d'un dixième, où les hommes représentent près de la moitié (46 %).

Le congé parental est particulièrement populaire en Flandre, comme le prouvent une fois de plus les chiffres du RVA. Les parents flamands représentent près de sept congés parentaux sur dix.