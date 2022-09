Le taux de chômage en zone euro est toujours au plus bas en juillet, à 6,6%.

En zone euro, le taux de chômage au plus bas en juillet

Le taux de chômage dans la zone euro était de 6,6% en juillet, son niveau le plus bas depuis qu'Eurostat a commencé à compiler cette série en avril 1998, apprend-on jeudi. Le chômage était en baisse par rapport au taux de 6,7% enregistré en juin, et revu à la hausse par rapport au taux de 6,6% initialement communiqué et par rapport au niveau de juillet 2021 (6,9%).

Selon l'Office européen de statistiques, le taux de chômage de l'UE était de 6,0% en juillet, en baisse par rapport au taux de 6,1% au mois de juin 2022 et de 6,9% en juillet 2021.

En Belgique, le taux de chômage atteignait 5,9% en juillet, comme en juin, selon l'office européen de statistiques.

C'est en Espagne (12,6%) et en Grèce (11,4%) que le chômage était le plus élevé au sein de la zone euro.

Diminution constante

Eurostat estime qu'en juillet 2022, 12,959 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage dans l'UE, dont 10,983 millions dans la zone euro. Par rapport à juin 2022, le nombre de chômeurs a diminué de 113.000 dans l'UE et de 77.000 dans la zone euro. Par rapport à juillet 2021, le chômage a diminué de 1,854 million dans l'UE et de 1,576 million dans la zone euro.

Toujours en juillet, 2,630 millions de jeunes (de moins de 25 ans) étaient au chômage dans l'UE, dont 2,173 millions dans la zone euro. Par rapport à juillet 2021, le chômage des jeunes a diminué de 329.000 dans l'UE et de 244.000 dans la zone euro.