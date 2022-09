Balta Industries ferme son site d'Avelgem : près de 250 travailleurs perdront leur emploi

La fabricant de tapis Balta Industries annonce la fermeture de son site d'Avelgem. Près de la moitié des quelque 500 travailleurs (401 ouvriers et 85 employés) seront laissés sur le carreau. Les autres seront réaffectés sur les sites de Vive-Saint-Bavon et Vive-Saint-Éloi (Waregem). Balta possède au total cinq autres centres en Belgique, mais est également présent aux Etats-Unis et en Turquie. Une partie des activités d'Avemgem sera par ailleurs redirigée vers l'usine turque d'Uşak. Pour justifier la clôture du site, la direction évoque une hausse structurelle des coûts et un contexte économique difficile.

Concernant son site de Vive-Saint-Bavon, Balta a en revanche annoncé un investissement de 14 millions d'euros afin d'en augmenter la capacité logistique et de moderniser les infrastructures. A long terme, il devra devenir un centre de distribution central de Balta Rugs en Europe.

Cotée à la Bourse de Bruxelles, l'entreprise exporte ses produits dans plus de 130 pays et affichait, en 2018, un chiffre d'affaires net consolidé de 646 millions d'euros. En avril 2022, Balta Rugs avait été rachetée par la britannique Victoria.