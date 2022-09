Les jeunes demandeurs d'emploi et les employeurs ont-ils les mêmes attentes ?

Alors que près de 20 000 jeunes de moins de 25 ans s'inscrivent comme demandeurs d'emploi entre juillet et octobre, les entreprises peinent encore à recruter. C'est la raison pour laquelle le Forem a réalisé une étude sur les jeunes demandeurs d’emploi dans le but de connaître leurs attentes vis-à-vis des employeurs potentiels.

Bruno Wattenbergh explique que celle-ci a distingué le top 3 des raisons qui poussent les jeunes demandeurs d'emploi à postuler dans une entreprise : l'accessibilité du lieu de travail; l'ambiance de travail et les valeurs humaines de l'entreprise; et la solidité ou la stabilité de l'entreprise. Le salaire - et sa potentielle évolution - est également une priorité pour les jeunes travailleurs. Le Forem pointe toutefois que ces derniers ont tendance à surestimer leur revenus.

Par ailleurs, les jeunes travailleurs choisissent un métier spécifique en fonction de trois priorités : un contrat à durée déterminée (CDD), des opportunités de se former ainsi que le contenu de la fonction (qui n'arrive qu'en troisième position). Les autres éléments sont la bonne situation financière et être passionné par son travail.

Du côté des entreprises

Bruno Wattenbergh précise également les éléments qui motivent les entreprises à retenir un candidat sont ses compétences; sa connaissance de l'entreprise et du poste; la personnalisation de son CV et de sa lettre de motivation sur base de la fonction ou du poste proposé.

La possibilité́ de télétravailler, les flexibilités horaires ainsi qu’une bonne compatibilité́ entre la vie professionnelle et la vie personnelle paraissent moins importants pour les jeunes… Moins en tous cas que pour les personnes qui sont davantage établies dans la vie et/ou qui ont fondé́ une famille.

