Le Premier ministre réitère son désir de voir "la concertation sociale jouer son rôle"

Le Groupe des dix et le Premier ministre se retrouvaient ce mardi pour aborder la répartition de l'enveloppe bien-être, notamment.

"Il est clair que le gouvernement veut que la concertation sociale joue son rôle et soit intégrée dans notre travail", a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo en préambule d'une réunion avec les représentants du Groupe des dix, regroupant plusieurs acteurs de la concertation sociale dont les syndicats et le patronat. La réunion de ce mardi vise à discuter, notamment, de la répartition des fonds de l'enveloppe bien-être. Une première réunion avait eu lieu mi-septembre mais le Groupe des dix n'était pas parvenu à un accord sur la répartition des 900 millions d'euros composant cette enveloppe. Celle-ci sert à augmenter les allocations les plus basses.

Alexander De Croo a reconnu que la situation économique et sociale était "difficile", tout en rappelant que le gouvernement fédéral avait déjà mis en place plusieurs mesures visant à lutter contre la flambée des prix de l'énergie, notamment.

Du côté des syndicats, l'heure est à l'action. La CSC pointe notamment le court-termisme des mesures d'aide énergétiques entérinées à la mi-septembre. La FGTB a quant à elle précisé qu'elle n'avait pas l'intention de rediscuter de l'indexation automatique des salaires qui permet, selon son président, de compenser en partie la hausse des prix de l'énergie.