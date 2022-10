"Il faut être en forme pour gérer le stress et les desiderata des mariés" : wedding planner, un métier de rêve ?

"En Belgique, 40 000 mariages sont célébrés chaque année pour un budget moyen d'environ 18 000 euros"

Les salons du mariage sont l'occasion pour les fiancés de comparer prix et services, et pour les prestataires de conforter leur saison et de renouveler leur clientèle. Près de 2 000 couples sont attendus au salon de Bruxelles ces 8 et 9 octobre à Tour & Taxis.