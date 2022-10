Quelles sont les 10 compétences dont vous avez besoin en tant que jeune professionnel ?

Vous venez de sortir de l'école et avez du mal à lister vos talents sur votre CV ? Peut-être êtes-vous un joueur d'équipe, un génie de la communication ou un véritable fonceur ? Nous sommes sûrs que vous vous reconnaîtrez dans l'un des profils ci-dessous. Veillez dès lors à ne pas oublier de le mentionner sur votre CV , surtout si vous n’avez pas ou peu d'expérience de travail.

1. L’homme ou la femme d'affaires

Ou du moins qui a le sens des affaires. Il est important de savoir ce que fait exactement l'entreprise pour laquelle vous travaillez, quels sont ses objectifs et d'où proviennent réellement ses produits ou services. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez faire la différence par rapport aux autres candidats.

2. Le génie de la communication

Tout le monde n'est pas capable de raconter une histoire . Si vous faites preuve de clarté, allez droit au but, parvenez à adapter votre message à votre public cible et écoutez vraiment les opinions des autres, tout ira bien. Pensez aussi à votre langage corporel. Croiser les bras vous fera par exemple vite passer pour quelqu'un d'hostile et sur la défensive. Faites bien attention à votre attitude !

3. Le joueur d'équipe

Il va sans dire qu'il ne faut pas rabaisser ses collègues, mais un vrai joueur d'équipe est également capable de manager et de déléguer . En étant constructif, il établit de solides relations de travail, ce qui est nécessaire pour réussir.

4. Le négociateur

Savez-vous ce que vous voulez et comment y parvenir ? Parfait, mais n'oubliez pas de comprendre et écouter les opinions des autres. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez plaire à tout le monde, sans rentrer chez vous avec un sentiment de culpabilité.

5. Le solutionneur de problèmes

Résoudre des problèmes n'est pas donné à tout le monde. Si vous regardez les difficultés de manière logique et analytique, vous aurez une longueur d'avance sur vos concurrents. Il est d'ailleurs idéal de chercher différentes solutions, cela montre que vous pouvez aborder un problème sous plusieurs angles.

6. Le talent organisationnel

Nous ne parlons pas d'organiser un afterwork ou une fête de Saint-Nicolas. Non, il est important de montrer que vous pouvez définir des priorités, travailler efficacement et de manière productive en gérant parfaitement votre agenda. Si vous respectez tous les délais, votre patron constatera immédiatement que vous savez ce que vous faites.

7. Le fonceur

Aucun travail n'est sans défis. La question est la suivante : comment les gérez-vous ? Si vous montrez à votre patron que vous n'abandonnez pas, même lorsque les choses se compliquent, et que vous faite face au moindre problème avec enthousiasme, tout ira bien.

8. Le travailleur sobre

Mieux vaut ne pas boire d'alcool lorsque vous travaillez. Il existe également une autre forme de sobriété : le calme et la réflexion. Gardez-vous la tête froide en cas de crise et le mot "stress" ne fait pas partie de votre vocabulaire ? C'est ce que l'on attend des jeunes professionnels.

9. L'initiateur

Prendre des initiatives signifie que vous cherchez des tâches qui doivent être effectuées et que vous les traitez vous-même sans qu'on vous le demande. Mais ce n'est pas tout. Vous pensez également de manière créative aux améliorations. Peut-être n'y a-t-il pas de logique dans l'archivage et que vous avez trouvé un moyen génial de le structurer ? Faites-vous entendre sur votre lieu de travail.

10. L'éternel étudiant

Apprendre, c'est avoir envie de comprendre de nouvelles choses et de les maîtriser rapidement. Mais aussi vous occuper de tâches que vous n’auriez pas prisses en charge habituellement. En bref, vous vous adaptez aux changements.

