Comment les recruteurs interprètent-ils ces 3 erreurs sur votre CV ?

Une faute d'orthographe peut-elle vous coûter le job que vous convoitez tant ? Oui, mais pas à cause de l'erreur en elle-même. Celle-ci ne fait qu'illustrer des traits de caractère qui entraîneront peut-être votre éviction.

1. Fautes d'orthographe

Si vous écorchez un mot, la personne qui parcourt votre CV pensera-t-elle que vous n'êtes pas qualifié(e) ? Pas forcément, mais les fautes d'orthographe indiquent que vous ne prêtez pas suffisamment attention aux détails.

En revanche, il n’est pas si difficile d’écrire sans faute. N’importe quel ordinateur est généralement pourvu d’un correcteur orthographique mais cela n'offre aucune garantie. Relisez bien une dernière fois votre CV et votre lettre de motivation avant de l’envoyer. Si vous n'êtes pas un puriste des langues, vous pouvez faire relire vos documents par des amis ou par votre conjoint(e).

Vous remarquez une faute (d'orthographe) dans votre CV... Que faire ?

2. Trop d'informations

Un CV peut compter jusqu'à deux pages et se doit d’être concis et percutant. Dans le cas contraire, il est possible qu'il ne soit même pas consulté. Les recruteurs n'ont pas le temps de parcourir trois ou quatre pages. Un CV trop long indique également que vous n’êtes pas capable de synthétiser, que vous faites preuve de lacunes en matière de communication ou que vous envoyez le même CV pour chaque candidature.

Si vous jetez un regard critique sur votre CV, vous parviendrez certainement à le résumer en deux pages. Lorsque vous travaillerez, vous devrez également pouvoir exprimer vos pensées de manière claire et concise.

3. Mauvaise mise en page

La moindre erreur, aussi petite soit-elle, peut mener votre CV à la poubelle. La mise en page n'est-elle pas claire ? Les informations les plus importantes se trouvent-elles en haut ou le recruteur doit-il chercher une aiguille dans une botte de foin ? Il se peut aussi que les marges des pages soient mal définies de sorte que le texte soit perdu ou que le document ne puisse pas être imprimé facilement. Si vous ne pouvez même pas vous assurer que votre CV soit bien agencé, cela montre que vous n’avez pas le sens de l'esthétique. Pourquoi un employeur vous confierait-il la tâche de représenter son entreprise ?

Les employeurs potentiels s'inquiètent moins de l'erreur en tant que telle sur votre CV, mais plutôt de ce qu’elle cache, à savoir un manque de concentration ou de souci du détail.

Source : Jobat.be