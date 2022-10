Aéroport de Charleroi : "On veut faire passer les grévistes pour les méchants"

Rosetta Belnato est une des 380 agentes de Security Masters qui a débrayé ce lundi, puis ce mardi, à l'aéroport de Charleroi. Elle est aussi déléguée syndicale pour la FGTB, dans cette grève de front commun. La grève des travailleurs "Contrôle passager", le dernier contrôle avant d'embarquer, perturbe fortement Brussels South Charleroi Airport depuis lundi.

Que pouvez-vous dire aux passagers?

On est les premiers désolés de ce qui se passe à Charleroi. On sait bien que des familles n'auront pas leurs vacances, que des gens en deuil vont rater des enterrements. On n'est pas du tout heureux que ce magnifique outil économique soit mis à mal non plus. Mais, c'est le nœuddu problème, la direction n'a pas voulu nous entendre. Dimanche, le préavis de grève prenait fin, on a encore ouvert une porte en disant: il est encore temps de tout arrêter et de ne pas perturber le bon fonctionnement de l'aéroport. Aujourd'hui je lis qu'on aurait bloqué des ronds-points, c'est faux. J'entends qu'on refuse de négocier, c'est faux. On essaie de faire passer les grévistes pour des méchants.

C'est quoi le problème que vous avez avec le direction?

Nous avons appris que la direction voulait scinder ce qui s'appelle le "lot 1" dans deux compagnies. C'est à dire que les 400 agents qui travaillent aujourd'hui pour Security Masters qui a remporté le marché public travailleraient demain pour deux entreprises. Les travailleurs seront donc dans des équipes séparées, avec des conditions de travail séparées, des avantages extra-légaux potentiellement différents. C'est inacceptable, et nous l'avons dit à la direction qui a refusé de nous entendre. L'aéroport a pourtant présenté aux travailleurs les changements qui allaient survenir au sein de l'aéroport, mais quand nous avons demandé aux gens s'ils étaient d'accord, il n'y a pas eu un seul oui. Dimanche soir, tout le monde était d'accord pour aller en grève.

Ce n'est pas une grève sauvage, ce n'est pas faute d'avoir prévenu. Au contraire, je m'étonne que l'aéroport n'ait pas mieux prévu le coup, ils savaient que les travailleurs allaient partir et laisser leur poste. Les travailleurs sont prêts à accepter beaucoup de choses, leurs machines sont vétustes, les locaux sont inadaptés à l'aéroport qui a beaucoup grandi en quelques années, mais on l'accepte. On nous promet des travaux mais on n'a encore rien vu. Par contre, scinder une équipe, une des seules choses qui fonctionne justement très bien, c'est non.

Qui décide de partir en grève? De la maintenir? De reprendre le travail?

Ce sont les ouvriers directement. Il ne faut pas penser que les syndicats gèrent tout. Quand on leur a proposé dimanche soir entre travailler et faire grève, ils ont choisi la grève. Rebelote lundi soir pour ce mardi. Et pour demain? Il faudra voir. Nous nous réunissons le soir pour voir si notre action a eu des répercussions durant la journée, puis on décide si on prolonge ou si on reprend le travail. Pareil pour les prochains jours, ça se fait au jour le jour, difficile de dire vers où on va. Il ne faut pas croire qu'on est heureux, on voit bien la difficulté des gens, et même nous, agents, nous y perdons de l'argent puisque nous ne sommes pas payés autant que si on travaillait. C'est un calcul que les travailleurs connaissent et ils prennent la décision tout de même de faire grève, ça veut bien dire quelque chose pour moi.

> La direction de l'aéroport de Charleroi a été contactée pour une réplique, mais n'a pas encore répondu à nos questions. Elle a présenté ses excuses aux passagers dans un message sur la page d'accueil de son site web. Philippe Verdonck, CEO de BSCA, a déclaré à Belga: "J'espérais que les discussions menées hier soir aient pu ramener tout le monde à la raison, mais ce n'est pas le cas. J'ai parlé aux syndicats et ils disent 'nous ne bougerons pas'. (...) Depuis tôt ce matin, je cherche un délégué syndical qui puisse fournir des explications aux passagers, mais je n'en trouve pas. Pour l'instant, nous sommes impuissants. (...) Je ne peux (cependant) accepter que mon personnel et les passagers soient victimes des discussions en cours."