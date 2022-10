Votre bureau est-il également différent depuis le coronavirus ?

1 personne sur 7 (13,3%) affirme que son lieu de travail n’est plus le même depuis l’apparition du coronavirus. Telles sont les observations d'une étude de l'iVOX, menée au nom de Protime, auprès de 1.000 travailleurs belges francophones. De plus, 9,6% des répondants déclarent qu’un relooking de leur lieu de travail est en projet. Les différentes constatations sont les suivantes : moins de postes de travail (32,1%), un bureau plus accueillant (17%), davantage d’espaces 'lounge' (11,8%) et de salles de réunion (8,7%).

« Au lendemain de la pandémie, la fonction de nombreux bureaux a été repensée, en mettant l'accent sur l'interaction entre les employés. Pour plus d'un tiers des travailleurs (36,9%), le bureau est désormais plus que jamais un lieu de rencontre. Les entreprises qui souhaitent être une Great Place to Work ont dès lors tout avantage à adapter le look & feel de leurs bureaux à cette nouvelle réalité », affirme Sophie Henrion, porte-parole de Protime.

Nouvelle réalité

Le travail hybride est devenu la nouvelle norme. Là où, avant la pandémie, il arrivait à un tiers des employés de télétravailler (34,5%), cette proportion est passée à près de la moitié (47,3%). Qu'il s'agisse du bureau ou de la maison, chaque lieu a ses avantages et ses inconvénients. Pour les tâches qui demandent de la concentration, 51,9% des répondants préfèrent travailler à domicile.

Par contre, ils sont 55,7% à préférer se réunir au bureau. Par conséquent, de nombreuses entreprises ont adapté leurs espaces à cette nouvelle réalité. De retour au bureau après la pandémie, 1 travailleur sur 7 (13,3%) a découvert un nouvel environnement de travail. Par ailleurs, un projet de réaménagement est en attente de concrétisation chez un dixième des travailleurs.

En quoi votre environnement de bureau a-t-il changé depuis la pandémie ?

1. Moins de postes de travail

Comme le télétravail prend de l'ampleur, les bureaux peuvent réduire leur nombre de postes de travail. Il y a aujourd'hui moins de postes disponibles pour un tiers des travailleurs (32,1%) dont le bureau a été réaménagé. Pour un tiers des répondants (32,1%), un système de réservation des postes de travail a été instauré depuis la pandémie. Lorsqu'un tel système est opérationnel, vous devez vous inscrire au préalable pour être sûr de disposer d'un poste de travail lorsque vous vous rendez au bureau.

2. Plus convivial et agréable

Durant la pandémie, nous nous sommes habitués à l’environnement confortable et cosy de notre bureau à domicile. Pour faire revenir leurs collaborateurs vers le bureau ‘classique’, les entreprises ont créé une atmosphère beaucoup plus conviviale. Là où un réaménagement des bureaux a été effectué, les travailleurs jugent l’environnement ‘plus accueillant’ (17%) et ‘avec davantage de plantes’ (6,4%). Ils observent aussi ‘davantage d’espaces 'lounge' (11,8%), et ce afin que les collaborateurs n'aient pas à travailler toute la journée au même endroit.

3. Davantage de salles de réunion

Le bureau est plus que jamais un espace de rencontre, de brainstorming et d’inspiration. Près d’un travailleur sur dix (8,7%), dont les bureaux ont été réaménagés, estime désormais disposer de plus de pièces où se réunir et se rencontrer.

Hybride

« L'avenir du 'bureau' est hybride. Pour certaines tâches, il est plus facile de se concentrer chez soi tandis que le bureau classique se prête mieux à d'autres activités », souligne Sophie Henrion, porte-parole de Protime. « En tant que Great Place To Work , Protime a fait office de pionnier dans ce changement sociétal. Nous nous rendons désormais au bureau pour discuter entre collègues, se réunir ou accueillir des clients. Et lorsque nous devons nous concentrer sur une tâche, c'est à la maison que nous travaillons. »

Pour Lode Godderis, professeur en médecine du travail à la KU Leuven, il est important que les entreprises et leurs collaborateurs se concertent quant aux tâches à mener à bien au bureau et à domicile. « La fonction du bureau a évolué. Depuis la pandémie, de nombreux travailleurs rechignent à entreprendre de fastidieuses navettes pour aller travailler. Lorsqu’ils se rendent au bureau, cela doit être pour une bonne raison, pour eux-mêmes ou pour leur entreprise. »

« Les employeurs ont également découvert les avantages du travail hybride. Les espaces de bureau sont chers et l’ère des bureaux paysagers est révolue. Désormais, les entreprises réfléchissent à l’utilité des bureaux classiques, ainsi qu’à la manière de les réinventer. À l’avenir, le ‘bureau’ sera donc différent, afin de mieux répondre aux attentes des entreprises et de leurs collaborateurs », conclut Lode Godderis.

Enquête

Source : Jobat.be