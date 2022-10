Job Fair Brussels vous accueille au Mobility Village

Jobat et Références organisent le Job Fair Brussels le jeudi 27 octobre 2022, dans l'après-midi, à Brussels Expo. Lors de ce salon de l'emploi, De Lijn, la STIB/MIVB et le TEC vous accueilleront dans leur Mobility Village commun. De nombreux autres employeurs bruxellois seront également présents. Le salon de l'emploi affiche complet en matière d'exposants.

Le Mobility Village forme un grand stand au sein du Job Fair Brussels . Il s'agit du fruit d'une collaboration entre De Lijn , la STIB/MIVB et le TEC . Ces derniers se sont associés en tant que partenaires de la mobilité dans et autour de Bruxelles. « Nous sommes l'un des plus grands employeurs de Bruxelles et offrons un large éventail de postes », déclare Johan Claes de la STIB/MIVB de Bruxelles.

« La croissance interne est fortement encouragée au sein de notre organisation. Couplée à la stabilité d’emploi, cela offre de belles opportunités de carrière. Si vous y ajoutez le sens d'un emploi à la STIB – à savoir contribuer aux solutions de mobilité en région bruxelloise et bien au-delà – vous ne pourrez qu'être convaincu de venir échanger avec nos représentants à notre stand et postuler chez nous. »

Ticket de tram, bus ou métro gratuit

Les collègues du TEC et de De Lijn sont également présents au salon de l'emploi et sont tout aussi ravis de rencontrer des candidats. « Nous recherchons au total 600 collaborateurs, dont 400 chauffeurs et 100 profils techniques », indique Ninon Gerlache, responsable du recrutement au TEC.

Chez De Lijn, nous avons demandé à Katrien Dierickx, responsable du recrutement et de la sélection, à quels profils ils pensaient principalement attirer lors d'un salon de l'emploi tel que Job Fair Brussels . « Nous recherchons des chauffeurs et des techniciens , mais aussi des profils IT, des ingénieurs, des recruteurs et des profils marketing. Un éventail de postes relativement large », précise Katrien Dierickx.

À l’occasion de ce salon de l’emploi, la STIB/MIVB, De Lijn et le TEC offrent spécialement aux visiteurs un ticket de tram, de bus ou de métro gratuit s’ils se sont inscrits gratuitement pour en bénéficier. Les participants peuvent en faire la demande après leur inscription afin d’assurer leur trajet vers et depuis le salon.

60 stands, et bien plus

En plus du Mobility Village , de nombreux autres employeurs seront également présents. Avec plus de 60 exposants, le salon affiche complet. Job Fair Brussels s'adresse simplement aux personnes souhaitant travailler en région bruxelloise et ses alentours , ou encore aux candidats recherchant un emploi dans une grande entreprise ou organisation (inter)nationale, celles-ci étant également représentées à l'évènement.

L'offre d'emploi est large et inclut des entreprises renommées telles que TUI, Foot Locker, le SPF Justice, Atora, Helan, Multipharma, sans oublier la STIB ainsi que l'Ambassade des Etats-Unis. Cela se traduit par une multitude de postes dans d'autres secteurs tels que la finance, la sécurité, les soins, la communication, l'administration et la vente. Le salon de l'emploi est, comme il a lieu à Bruxelles, le résultat d'une collaboration entre Jobat et Références.

De plus, au Job Fair Brussels du 27 octobre 2022, des workshops intéressants seront organisés au sujet de la recherche d'emploi et des premiers pas du travailleur sur le marché de l'emploi . Ceux-ci seront donnés tant en français qu'en néerlandais.