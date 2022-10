Réforme des titres-services : "Une économie scandaleuse sur le dos des travailleurs les plus précarisés"

Le front commun syndical FGTB-CSC-CGSLB a jugé mardi que les aides-ménagères étaient les laissées-pour-compte de la réforme bruxelloise des titres-services qui se profile.

À partir du 1er janvier prochain, en Région de Bruxelles-capitale, les clients consommateurs de titres-services paieront 1 à 2 euros de plus par titre-service. Mais aucun cent ne sera accordé aux aides-ménagères, soutient le front commun syndical dans un communiqué commun: "pour chaque euro payé en plus par le client, le gouvernement bruxellois réduira les subsides d'un euro. Une économie scandaleuse sur le dos des travailleurs les plus précarisés".

Pourtant, disent les syndicats, le gouvernement bruxellois est bien informé de la situation pénible des aides-ménagères de Bruxelles. Il a demandé lui-même une étude qui montre que le salaire brut mensuel d'un travailleur titres-services bruxellois s'élevait à 975 euros en 2020 et que 10% des aides-ménagères se trouvent en incapacité de travail. C'est un pourcentage qui augmente en fonction de l'ancienneté: près de 20% des aides-ménagères ayant 15 ans d'ancienneté se trouvent en incapacité de travail.

Meilleures conditions de travail pour les aides-ménagères

Les syndicats demandent donc au gouvernement bruxellois d'utiliser les revenus supplémentaires pour investir dans un pouvoir d'achat accru et de meilleures conditions de travail pour les 27.000 aides-ménagères bruxelloises. C'était par ailleurs aussi l'avis unanime que les partenaires sociaux bruxellois ont fourni au ministre de l'Emploi, Bernard Clerfayt (DéFI), il y a quatre mois, ont ajouté les syndicats.

Le front commun FGTB-CSC-CGSLB demande également une adaptation du mécanisme de financement, afin que les entreprises de titres-services qui investissent davantage dans la formation et l'encadrement reçoivent aussi les moyens nécessaires.

"Rien de tout cela ne figure dans les propositions du ministre qui affirme depuis deux ans qu'il veut investir dans de meilleures conditions de travail pour les aides-ménagères. Les syndicats n'ont cependant encore vu aucune mesure concrète ni aucun budget. On entend que le ministre souhaite obliger les entreprises à donner un minimum de formation et introduire une durée minimale de travail. En outre, les entreprises seraient obligées de conclure un accord écrit avec les clients, comprenant aussi des dispositions qui devraient favoriser le bien-être des travailleurs... De bonnes intentions en soi, mais elles restent vagues, incertaines et beaucoup trop limitées", ont déploré les organisations syndicales.