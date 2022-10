Les travailleurs à vélo ont reçu une indemnité moyenne de 270 euros

De plus en plus de salariés demandent des allocations vélo. Entre 2016 et 2021, leur nombre a augmenté de 55 %.

L'année dernière, en Belgique, 631 604 salariés, soit environ 15 % du total, ont demandé une allocation vélo. Au total, près de 170,3 millions d'euros ont été versés en allocations vélo, soit une moyenne de 270 euros par salarié. C'est ce qui ressort d'un rapport sur l'utilisation de la bicyclette pour les déplacements domicile-travail établi par le Central Business Council et le National Labour Council.

De plus en plus de salariés demandent des allocations vélo. Entre 2016 et 2021, leur nombre a augmenté de 55 %. Bien que les bicyclettes soient principalement utilisées pour les courtes distances, grâce à l'essor des bicyclettes électriques, des voyages plus longs sont envisageables. Comme environ 3 travailleurs sur 10 vivent à moins de 5 kilomètres à vol d'oiseau de leur lieu de travail, les chercheurs estiment qu'il y a encore de la marge pour augmenter l'utilisation de la bicyclette.

"L'évolution observée et attendue de l'utilisation de la bicyclette est positive pour la société à bien des égards, compte tenu de ses effets bénéfiques avérés sur la santé, la productivité, l'absentéisme et l'environnement", affirment-ils.

Toutefois, selon les chercheurs, l'octroi d'une indemnité pour les déplacements à vélo ne suffit pas à garantir l'utilisation de la bicyclette dans le cadre des déplacements domicile-travail. "Il est important de combiner cette mesure avec la construction d'infrastructures cyclables spécifiques, telles que des parkings à vélos en nombre suffisant - idéalement sécurisés et couverts - et la mise à disposition de vestiaires et de douches."