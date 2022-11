Tension sur le marché de l’emploi : 8 entreprises sur 10 prêtes à payer plus leurs nouvelles recrues que leurs travailleurs actuels

Depuis plusieurs mois maintenant, une guerre des talents fait rage sur le marché de l’emploi. Comprenez : certains profils se font rares, et il est difficile pour les entreprises de les attirer, voire de les conserver. Elles doivent donc redoubler d’efforts ou de créativité pour se démarquer auprès des candidats.

L’un des leviers principaux reste bien sûr le salaire. Et selon une étude menée par Acerta et la KU Leuven, certains employeurs n’hésitent pas à offrir, pour un poste identique, un meilleur salaire aux nouveaux arrivants qu’aux employés déjà en place. "Beaucoup d’entreprises se réservent une cagnotte supplémentaire pour pouvoir attirer quelques perles rares et les convaincre à l’aide d’un salaire brut plus élevé. Huit entreprises sur dix prévoient même une marge de manœuvre pour payer un salaire plus élevé aux nouveaux travailleurs qu’au personnel actuel occupant la même fonction. Et 43 % des entreprises sont également disposées à offrir des avantages en plus", notent les auteurs de l’étude.

Toujours plus, en pleine indexation des coûts salariaux

Une approche qui peut surprendre. On le sait, l’inflation est galopante depuis la fin de la crise sanitaire, et les sauts d’index se multiplient. Les coûts salariaux grimpent et, pour certains secteurs, exploseront à partir du 1er janvier 2023.

Salaire, télétravail, quête de sens... Les jeunes s'affirment

"Malgré l’augmentation des frais salariaux pour les entreprises, les candidats se trouvent toujours en position de force dans les négociations grâce à la pénurie sur le marché de l’emploi. 19 % des entreprises sont prêtes à octroyer aux profils convoités un salaire plus élevé que celui d’un travailleur déjà en service exécutant le même travail. C’est compréhensible en période de guerre des talents, mais ce n’est pas vraiment une bonne idée", avertit Catherine Langenaeken, experte en rémunération d’Acerta Consult, pointant notamment le manque de transparence en la matière. "Près de la moitié des travailleurs belges (45 %) ne savent pas sur la base de quels critères leur employeur détermine le salaire, comme l’a démontré une précédente enquête d’Acerta, révèle qu’il existe un manque de transparence en matière de rémunération dans nos entreprises."

Bref, une politique salariale hétérogène risque d’être source de tensions. Elle entraîne également un manque de motivation au sein des équipes. "Selon 34 % des travailleurs, une politique salariale opaque n’est pas motivante. Il convient de noter que les dirigeants d’entreprise portent un regard légèrement différent sur la question. Seuls 21 % estiment que leur propre politique salariale n’est pas motivante", peut-on encore lire.

La voiture de fonction en perte de vitesse

En plus d’un salaire de départ plus attrayant, les avantages extralégaux peuvent également faire pencher la balance. Si la voiture de société reste l’un des incontournables en la matière, elle est toutefois en recul. "Les employeurs peuvent faire la différence dans leur politique de rémunération en offrant des avantages. Les plus populaires sont les chèques-repas et les écochèques, les assurances (hospitalisation, pension, revenu garanti…), le matériel de bureau (ordinateur portable, écran supplémentaire, abonnement GSM) et les solutions de mobilité comme un vélo, une voiture de société avec carte essence… Certains avantages sont si populaires qu’ils sont presque banalisés, comme les chèques-repas et l’assurance hospitalisation", remarque le professeur Yves Stevens, de la KU Leuven.

"Le plan cafétéria est un moyen intéressant pour les entreprises de rendre la rémunération motivante pour chaque individu. Une partie du salaire est alors convertie en un budget que le travailleur peut utiliser pour choisir parmi plusieurs options ce dont il a le plus besoin à ce moment-là, tandis que les frais salariaux ne changent pas pour l’employeur", complète Catherine Langenaeken.