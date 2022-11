Accueil Economie Emploi Enveloppe bien-être et norme salariale: le gouvernement devra prendre ses responsabilités Le gouvernement va reprendre la main et faire une proposition concernant la répartition de l’enveloppe bien-être et la norme salariale. François Mathieu Journaliste - Editorialiste





Le Premier ministre Alexander De Croo et ses Vice-Premiers ministres ont constaté l'échec de la concertation sociale sur la répartition de l'enveloppe bien-être et la norme salariale.

Ce mardi, en début d’après-midi, le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) et ses 7 Vice-Premiers ministres rencontraient les partenaires sociaux après la constatation, la semaine dernière, de leur incapacité à s’entendre sur l’enveloppe bien-être (un peu plus d’un milliard d’euros) et la norme salariale, dans le cadre d’un éventuel...