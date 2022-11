EY recrute 220 000 nouveaux employés

EY s'attend à recevoir plus de 3 millions de demandes d'emploi cette année.

Alors que les banques d'investissement suppriment des emplois, les prestataires de services grossissent. Le consultant EY prévoit d'embaucher quelque 220 000 personnes au cours des 12 mois précédant juillet 2023. Au cours de la période précédente, l'entreprise a enregistré sa plus forte croissance en près de deux décennies.

EY s'attend à recevoir plus de 3 millions de demandes d'emploi cette année. La société déploie l'automatisation pour aider son service de recrutement et faire correspondre les candidats aux bons postes vacants.

Les principaux rivaux d'EY recrutent également beaucoup plus de personnel. Par exemple, PwC a accueilli quelque 148 000 nouveaux employés au cours de l'exercice 2022 et prévoit de créer 100 000 emplois supplémentaires nets d'ici 2026. Deloitte et KPMG recrutent également du personnel supplémentaire.