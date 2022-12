Comment postuler avec succès en interne ?

Postuler en interne semble être un jeu d'enfant. Après tout, vos collègues et supérieurs hiérarchiques savent déjà quels sont vos talents et le nombre d’années d’expérience que vous comptez à votre actif. Pensez-vous que la seule chose pour laquelle devrez fournir un petit effort est l’entretien en tant que tel et que tout le reste ne sera qu’une formalité ? Rien n'est moins vrai… Étant donné que vous travaillez déjà dans l’entreprise, les recruteurs seront d’autant plus critiques. Ne prenez donc pas votre candidature à la légère, bien au contraire. Donnez le meilleur de vous-même !

2. Faites preuve de professionnalisme

Vous postulez auprès d'un collègue ou d'un manager que vous connaissez déjà dans le cadre de votre fonction actuelle ? Faites comme si de rien n'était et restez professionnel. Abordez votre entretien d'embauche comme si vous recherchiez un emploi en externe.

Exposez tous vos talents dans votre lettre de motivation. Avoir un bon CV est également un must. Expliquez clairement pourquoi vous êtes la personne appropriée pour le poste en question. Pour rivaliser avec les candidats externes, vous devez clairement faire bonne impression et avoir confiance en vous.

3. Utilisez votre réseau

Êtes-vous vraiment prêt pour la prochaine étape de votre carrière ? Faites passer le mot aux personnes travaillant dans le département des ressources humaines. Celles-ci trouveront peut-être que votre profil correspond parfaitement au poste vacant que vous lorgnez et vous serez dès lors en avance dans le processus de sélection. En tant que candidat interne, vous pourrez mieux vous préparer que les concurrents externes. Renseignez-vous sur l'environnement de travail et le fonctionnement du département. Votre manager peut également vous soutenir au travers d'une lettre de recommandation.

4. Préparez-vous correctement

Votre processus de candidature n’est pas très différent de celui des candidats externes. Réfléchissez également aux différentes questions qui pourraient vous être posées. Vous ne répondez pas aux exigences du poste vacant ? Réfléchissez à deux fois avant de postuler.

Si vous ne travaillez pas depuis longtemps dans une entreprise, un entretien interne rapide peut donner l'impression que vous êtes impatient(e) ou malheureux dans votre emploi. Dans ce cas, il est préférable d'acquérir de l'expérience supplémentaire au travers de votre poste actuel.

5. Apprenez d’un refus

Gardez la tête froide si vous ne décrochez pas le poste dont vous rêvez tant. La déception est humaine mais sachez qu'un 'non' aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain. Restez motivé et continuez à fournir un travail de qualité, cela pourrait jouer en votre faveur quand un nouveau poste se libèrera en interne.

Vous ne recevez pas de feedback ? Il suffit d'en demander. De cette façon, vous montrez de l'intérêt et indiquez clairement que vous souhaitez travailler sur vos points d’attention. Ne critiquez surtout pas le candidat choisi auprès de vos collègues. Faites preuve de professionnalisme et tournez votre regard vers l'avenir.

