Ci-dessous, l'évolution du taux d’emploi des 20-64 ans selon différentes caractéristiques :

Le taux de chômage BIT des 15 à 64 ans se stabilise à 5,7%, mais baisse fortement par rapport au troisième trimestre de l’an dernier, lorsque ce chiffre était encore de 6,6%. En termes absolus, le nombre de chômeurs de 15 à 64 ans s’élève à 299.000 au troisième trimestre 2022, dont 64.000 chômeurs à Bruxelles, 112.000 en Flandre et 123.000 en Wallonie.

Le taux d’emploi des 20-64 ans atteint un record et le nombre de personnes occupées dépasse même pour la première fois les 5 millions. Cela comprend également les jobs d’étudiant et ce nombre est logiquement plus élevé pendant les mois d’été. Ainsi au troisième trimestre 2022, 10,3% de l’ensemble des salariés avaient un emploi temporaire: 54,4% chez les jeunes salariés contre 7,4% chez les 25-49 ans et 3,9% chez les plus de 50 ans. De tous les jeunes de moins de 25 ans qui ont un emploi temporaire, 65,4% ont un job d’étudiant.

Ci-dessous, le type d’emploi temporaire selon la classe d’âge.