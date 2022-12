Le personnel de cabine de Ryanair sera en grève le week-end du Nouvel An et le suivant

Le personnel de cabine de Ryanair basé en Belgique sera en grève lors du dernier week-end de l'année, c'est-à-dire le vendredi 30 et samedi 31 décembre et le dimanche 1er janvier, ainsi que les samedi 7 et dimanche 8 janvier, annoncent vendredi les syndicats chrétiens francophone CNE et flamand ACV Puls. Les hôtesses et stewards de la compagnie à bas coûts basés aux aéroports de Zaventem (Brussles Airport) et de Charleroi (BSCA) dénoncent l'attitude du transporteur irlandais, qui refuse toujours de garantir le salaire minimum légal en Belgique. Les négociations d'une nouvelle convention collective de travail les concernant est au point mort depuis des mois et avait déjà conduit à l'organisation de grèves de la part du personnel de cabine mais aussi des pilotes au début de l'été dernier.