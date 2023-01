Une PME sur six envisage de licencier du personnel au premier trimestre 2023

Si environ une PME sur trois (34,2%) prévoit de recruter au premier trimestre 2023, les intentions sont beaucoup plus faibles que l'année dernière, relève mardi SD Worx après avoir interrogé plus de 800 patrons d'entreprise et responsables des ressources humaines. En outre, ceux qui embaucheront le feront dans la moitié des cas pour pallier des départs.