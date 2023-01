La démission silencieuse n’existe pas, selon les employeurs : “Il ne faut pas confondre engagement et heures supplémentaires”

Mais les employeurs ne sont pas nécessairement de cet avis. Liantis, secrétariat social, a réalisé une enquête auprès de 1 568 entrepreneurs à l’automne 2022. S'ils considèrent, qu'effectivement, leurs employés ne sont pas friands d'heures supplémentaires, cela ne se traduit pas en un désengagement de la fonction.

Implication et collégialité

Selon Bernd Carette, senior manager Liantis Consult, “55,7 % des employeurs PME sondés affirment que leurs collaborateurs ne souhaitent que rarement, voire jamais, assumer des tâches supplémentaires”. Et ce comportement est surtout identifié chez les collaborateurs de moins de 30 ans, estiment 41,7 % des répondants.

Ce n’est pas pour autant que les collaborateurs sont moins impliqués dans leur travail. “81,7 % des employeurs interrogés déclarent que leurs collaborateurs s’impliquent généralement toujours dans la vie de leur organisation, révélant donc toujours bien un certain intérêt pour celle-ci. Et 93,1 % des employeurs affirment que leurs travailleurs font toujours preuve de collégialité”, pointe Bernd Carette. Et c’est ce qui importe pour les employeurs.

Mieux vaut des employés investis qui refusent cependant d’enchaîner les heures au bureau. “Au vu de l’augmentation du nombre de burn-out, ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose que les collaborateurs évitent de se brûler les ailes”, confirme Bernd Carette.