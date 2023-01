Quel salaire peut-on exiger en débarquant sur le marché du travail ?

De quoi donner un peu de marge aux candidats au moment de négocier leur premier contrat, mais quelles sont les normes salariales en vigueur pour les débutants ?

De 2 000 à 3 000 euros bruts

Bien évidemment, la réponse à cette question va dépendre du secteur et de l’entreprise, mais Asia Skifati, Senior Manager chez Walters People, pose quelques repères. Au niveau de l’administration (réceptionniste, assistant de bureau, assistant administratif, assistant juridique, etc.) les candidats pourront compter sur un salaire mensuel brut de minimum 2 000 euros. “Certaines organisations offrent même aux débutants un peu plus. Dans les grandes organisations internationales, le salaire de départ pour les postes dans l’administration peut même atteindre 2 300 à 2500 euros bruts par mois”, indique-t-elle.

Même chose pour un travailleur débutant dans le domaine des ressources humaines, avec un salaire brut de départ qui va osciller entre les 2 000 et les 2 500 euros pour un consultant en recrutement. Pour un assistant RH, le salaire pourra même monter entre 2 300 et 2 800 euros.

Les montants attendus dans le secteur de la vente et du marketing sont plus élevés. En tant qu’account manager débutant, vous pouvez compter sur un salaire mensuel brut compris entre 2 400 et 3 000 euros. “Les professionnels qui occupent une position purement commerciale reçoivent souvent une prime en plus, en fonction des résultats obtenus”, ajoute Asia Skifati. Pour un rôle d’assistant commercial ou de responsable des ventes internes, le salaire de départ tourne également entre 2 100 et 2 700 euros. “Un assistant marketing débutant gagne en moyenne entre 2 000 et 2 400 euros bruts par mois. Si vous êtes plutôt intéressé par le marketing et la communication ou le marketing numérique, vous pouvez compter sur un salaire de départ compris entre 2 100 et 2 600 euros”, détaille encore Walters People dans son communiqué.

Enfin, pour les travailleurs qui opteraient pour un parcours dans la logistique, plusieurs niveaux de rémunération existent. Si un assistant logistique pourra compter sur un salaire brut de départ oscillant entre 2 200 et 2 600 euros, un responsable junior de la chaîne d’approvisionnement pourra négocier un salaire variant de 2 200 à 3 000 euros. Enfin, un coordinateur des achats ayant entre 0 et 3 ans d’expérience bénéficie d’un salaire pouvant aller de 2 500 à 3 200 euros bruts.

Le salaire, mais pas que

”Lorsqu’un employeur potentiel vous fait une proposition de salaire, il parle toujours de montants mensuels bruts. Avez-vous eu plusieurs demandes d’emploi et reçu plusieurs offres d’emploi ? Regardez ensuite au-delà de ce montant mensuel brut. La plupart des organisations offrent également de nombreux avantages extralégaux tels que des chèques-repas, une indemnité kilométrique ou une aide aux frais de transport si vous utilisez les transports publics, un téléphone portable, une assurance, un ordinateur portable, etc.”, insiste Asia Skifati.

”Pendant l’entretien d’embauche, demandez-vous également à quoi ressemblera votre avenir au sein de l’organisation. Existe-t-il, par exemple, des possibilités de formation ? Existe-t-il un parcours d’évolution pour les professionnels débutants ? Ce n’est que lorsque vous aurez une réponse à ces questions que vous pourrez comparer minutieusement plusieurs offres d’emploi et déterminer par vous-même ce qui est le plus important pour vous, afin de faire le bon choix”, conclut-elle.