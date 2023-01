En comparaison, 79 entreprises avaient fait une annonce similaire en 2021, pour un total de 5 772 jobs menacés. La baisse est encore plus significative avec les années antérieures, avec systématiquement une centaine d’entreprises concernées pour une moyenne d’environ 8 300 postes menacés chaque année. Le pic avait été atteint en 2012 avec la fermeture de l’usine Ford de Genk, qui avait fait grimper les chiffres à 16 700 emplois.

Sur la base du nombre d’emplois concernés, c’est le secteur du textile qui a été le plus touché en 2022 (655 personnes), avec notamment Balta à Avelgem (270) et Beaulieu à Wielsbeke (212) et Comines (37). Le secteur est suivi par celui de la (pétro)chimie avec un total de 600 emplois. L’année 2022 a notamment été marquée par l'annonce de l’entreprise américaine Huntsman à Everberg (139). La fermeture du coursier Gorillas, installé à Anvers, a quant à elle affecté 199 travailleurs.