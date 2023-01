Les meilleurs de la classe sont la Suède (79%) et l'Allemagne (81%). L'Italie ferme le trio de tête avec 76%. La France, quant à elle, se trouve en dernière position avec 46% juste derrière la Belgique qui a un score de 60%. Le Royaume-Uni se trouve également dans le bas du classement avec 63 %.

En Belgique, 48% des entreprises utilisent un système d'enregistrement du temps de travail. C'est moins qu'en Espagne (67%) et en Norvège (66%), en Allemagne (63%), en Suède (63%) ou en Finlande (60%), où il est courant que les travailleurs suivent leurs heures de travail via un logiciel. Aux Pays-Bas (44%), en France (41%) et au Royaume-Uni (46%), ce pourcentage est encore plus bas.

L'effet de l'enregistrement du temps de travail sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est plutôt positif : la proportion de personnes favorables (47%) est plus élevée en Belgique que celle des personnes défavorables (16%). C'est en Finlande et en France que les scores sont les plus bas, mais même dans ces pays, il y a plus de personnes positives (35% et 40% respectivement) que négatives (22% et 21% respectivement).

Aux Pays-Bas, en Allemagne et en Norvège notamment, les travailleurs sont plus nombreux à penser que l'enregistrement a un impact positif sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.