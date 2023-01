Les entreprises se tournent de plus en plus vers les étudiants jobistes

Cette tendance à la hausse n'est pas totalement illogique, semble-t-il. D'une part, il y a la tension sur le marché du travail, qui "oblige" parfois les entreprises à recourir à des étudiants jobistes, qui peuvent être employés de manière flexible. D'autre part, le gouvernement a augmenté le nombre d'heures de travail que les étudiants sont autorisés à effectuer à des cotisations sociales réduites, jusqu'à 475 heures par an en 2022 et même jusqu'à 600 heures par an en 2023.

Le nombre d'entreprises faisant appel à des étudiants jobistes augmente d'année en année. En 2019, leur nombre s'est établi à 30,7 %, contre 32,6 % l'année dernière. En moyenne, il s'agit de 5,7 étudiants en emploi par employeur, contre 4,7 en 2021. Plus que par le passé, les gens travaillent non seulement pendant les mois d'été, mais toute l'année.

Le salaire brut moyen d'un étudiant en emploi s'élevait l'année dernière à 12,07 euros de l'heure, soit 2 330 euros par mois, a calculé Liantis. En raison de la baisse de la cotisation sociale, un étudiant salarié en retire 11,74 euros nets par heure.

À partir de cette année, un étudiant est autorisé à travailler 600 heures par an avec des cotisations sociales limitées. Dans le secteur des soins de santé, il n'y a même pas de plafond pour le trimestre en cours, car ce secteur est confronté à de nombreuses pénuries de personnel.