Le chômage complet diminue chez les femmes (-1.976 unités ou -1,6%), mais augmente chez les hommes (+2.459 unités ou +1,6%). Le chômage complet des jeunes (moins de 25 ans) augmente de 4,1% (+720 unités). Le chômage des 25 à 49 ans augmente de 3,4% (+5.230 unités). Dans la classe d'âge des 50 à 59 ans, il baisse de 2,1% (-1.329 unités). Le nombre de chômeurs de 60 ans et plus diminue également (-8,9% ou -4.138 unités).

Géographiquement, Bruxelles connaît une faible diminution (-0,2%) alors qu'en Flandre, le nombre de chômeurs complets indemnisés recule de 1,6%. En Wallonie, il progresse de 1,9%.

Durée d'occupation

Les différences les plus marquées s'observent dans la durée d'inoccupation. Le chômage complet de courte durée (moins d'un an) augmente de 13.191 unités (+17%), mais celui dont la durée est comprise entre 1 et moins de 2 ans diminue de 5.886 unités (-12,6%). Le chômage de très longue durée (2 ans et plus) recule de 6.822 unités (-4,4%).

Concernant les interruptions de travail, 230.309 allocations d'interruption ont été versées le mois dernier dans les différents régimes de crédit-temps (secteur privé), interruption de carrière (secteur public) et congés thématiques (secteur public et privé). Il s'agit d'une hausse de 2,5% par rapport à décembre 2021. Ces compléments de salaires se répartissent en 88.025 allocations pour le crédit-temps (38,2%), 106.685 pour les congés thématiques (46,3%) et 35.599 allocations (15,5%) pour l'interruption de carrière.

Crédit-temps et interruption de carrière

Dans le cadre du crédit-temps et de l'interruption de carrière, près de 63% concernent les systèmes des fins de carrière, qui permettent aux travailleurs âgés d'alléger leur régime de travail avant leur pension afin de pouvoir rester plus longtemps au travail. Les congés thématiques concernent pour près de 80% le congé parental.