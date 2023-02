Les coupes surviennent alors que le géant souhaite procéder à des économies pour compenser un ralentissement de son activité.

"C'est une action qui est nécessaire pour être une organisation plus efficace et agile", selon le directeur exécutif Raj Subramaniam qui s'est adressé dans un courrier à ses employés. "C'est ma responsabilité de me pencher de manière critique sur l'activité et déterminer où nous pouvons être plus forts et mieux aligner la taille de notre réseau avec la demande des clients."

FedEx a affirmé en septembre 2022 qu'il prévoyait d'épargner entre 2,2 milliards et 2,7 milliards durant l'année fiscale 2023.