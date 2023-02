La direction de Brussels Expo annonce sa démission : les syndicats inquiets pour l'avenir des travailleurs

Les membres de la direction souhaitant quitter l'ASBL justifient leur démarche par le manque de soutien financier et politique. Ils espèrent, par leur geste, exercer une forme de pression sur les autorités.

Les syndicats se disent lassés de l'incertitude à laquelle sont confrontés les quelque 70 membres du personnel. Alors que lundi est prévue une réunion de médiation entre la direction et le conseil d'administration de l'ASBL, présidé par le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, les représentants des travailleurs organisent une réunion du personnel le même jour. S'ils n'obtiennent pas plus de précisions et de garanties sur l'avenir, aucune forme d'action ne sera exclue, expliquent-ils.

Du côté de la Ville de Bruxelles, on reconnaît que la situation est compliquée pour Brussels Expo depuis la crise sanitaire, même si les activités reprennent bien. Un médiateur a été désigné dans ce conflit.