Le taux de chômage à Bruxelles a légèrement augmenté début 2023

Le nombre de chômeurs a augmenté de 1,5 % le mois passé en Région bruxelloise par rapport à janvier 2022, à 87 992 chercheurs d'emploi, a indiqué Actiris dans un communiqué. L'agence régionale de l'emploi explique cette progression par la venue d'Ukrainiens sur le marché du travail et la conjoncture économique. Plus de 1 600 ressortissants ukrainiens se sont inscrits en janvier contre 100 il y a un an.