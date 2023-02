Installée à Liege Airport, l'entreprise Challenge Group compte créer 700 emplois supplémentaires

Challenge Group compte quelque 900 emplois, dont 750 au sein de ses trois sociétés basées sur le site de Liege Airport. Fin janvier, face au blocage au sein du gouvernement wallon autour du permis unique de l'aéroport liégeois, le groupe avait émis la possibilité de déplacer son activité cargo vers l'aéroport d'Ostende. Ce vendredi, à l'occasion de la visite de la ministre Morreale, l'opérateur cargo Challenge Handling s'est dit rassuré.

"Le permis révisé nous permet d'envisager plus sereinement la suite sachant que nous avions des plans d'investissements validés en cours, notamment par rapport à la croissance de la flotte qui va tripler. Cela va permettre, à moyen terme, de créer 700 emplois supplémentaires à Liège, où est le centre névralgique du groupe", précise le directeur général de Challenge Handling. "Je signale toutefois que nous n'avons pas attendu le permis pour développer des plans d'actions axés sur la durabilité et le renouvellement d'une flotte plus environnementale", a-t-il ajouté.

Ainsi, alors que le groupe compte à ce jour quatre boeing 747, quatre boeing 767 viendront compléter la flotte en 2023-2024 puis quatre boeing 777 à l'horizon 2025-2026.

Établi depuis 1997 à Liege Airport, Challenge Handling est spécialisé dans la manutention de marchandises "nécessitant une spécification et une expertise" tels que des produits pharmaceutiques, des denrées périssables, des matières dangereuses ou encore des animaux vivants. A ce niveau, et suite au décès de trois paresseux dans la soute d'un avion coincé sur le tarmac de Liege Airport, le 22 janvier dernier, l'opérateur se dit confiant quant à ses propres procédures. "Si nous sommes spécialisés Horse Inn sur Liège, avec quelque 7.000 chevaux par an, nous assurons aussi le transport d'autres animaux que l'on peut voir dans un zoo. Suite à cet incident, nous avons vérifié que tout était bien en ordre vis-à-vis de nos procédures et nous sommes rassurés par rapport à ce qui doit être mis en œuvre", a précisé David Alexis.