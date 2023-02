Retraités employés, semaine de 5 jours, travail hybride... : quelles nouvelles tendances sur le marché de l'emploi?

En 2011, lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos, ManpowerGroup annonçait l'avènement de l'ère de l'humain (The Human Age). Douze ans après, il est question The New Human Age. "Nous sommes entrés dans une nouvelle ère de l'humain, une époque où les gens utilisent la technologie et les...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous