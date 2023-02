Combien gagnez-vous dans le secteur de la construction ?

En moyenne, les salaires dans le secteur de la construction s'élèvent à 3.578 euros brut/mois. Telles sont les observations ressortant du Rapport des salaires Jobat 2022. Cela représente une augmentation d'environ 12,3% par rapport à 2017 où le salaire mensuel brut moyen était de 3.186 euros.

Expérience

Vous venez de quitter les bancs de l'école et êtes prêt à travailler dans le secteur de la construction ? Vous pouvez vous attendre à un salaire mensuel moyen de 2.683 euros brut. À partir de 4 années d'expérience, ce montant aura atteint environ 2.983 euros/mois.

Quiconque pouvant justifier plus de 16 années d'expérience dans la construction gagne en moyenne 3.942 euros par mois et, à partir de 21 ans d'expérience, vous pouvez compter sur une moyenne de 4.259 euros brut par mois.

Gagnez-vous suffisamment bien votre vie ? Comparez votre salaire avec celui des autres grâce au Baromètre des Salaires Jobat

Différences salariales

Peu de femmes sont actives dans le secteur de la construction. Bien que cela ne soit pas uniquement lié aux salaires, le Baromètre des salaires Jobat admet toutefois qu'il existe malheureusement encore des écarts de rémunération dans ce secteur. Alors qu'un homme y gagne en moyenne 3.702 euros brut/mois, une femme doit se contenter d'une moyenne de 3.206 euros/mois.

Il existe aussi des différences en fonction de la localisation du lieu de travail. Si votre entreprise est située en région bruxelloise, votre salaire sera plus élevé et vous toucherez environ 4.183 euros brut par mois. Les ouvriers travaillant dans le bâtiment en Wallonie gagnent également mieux leur vie qu'en Flandre.

À la recherche d'un (nouvel) emploi dans la construction ? Consultez les postes vacants actuels...

Qui gagne le mieux sa vie ?

Les profils sont multiples et variés dans le secteur de la constructionet, par conséquent, la rémunération varie fortement d'une personne à l'autre. Nous nous appuyons sur les chiffres de l'agence statistique belge Statbel qui, à notre demande, a répertorié une série d'emplois typiques de la construction ainsi que leur rémunération mensuelle brute.

Les architecteset les géomètresgagnent en moyenne le mieux leur vie par rapport aux autres métiers de construction courants. Ceux-ci sont suivis par les installateurset réparateursdans le domaine de l'électronique et des TIC, qui occupent la deuxième place des fonctions les plus rémunératrices du secteur de la construction.

Qu'est-ce qui détermine ce salaire ?

Le travail que vous effectuez et la formation qu'il requiert. L'ancienneté joue également un rôle mais la fonction en tant que telle ainsi que les diplômes restent cruciaux en termes de rémunération. Dans le secteur de la construction, les emplois nécessitant une formation spécifique sont souvent très prisés. Pensez à des postes tels que le calculateur/deviseur de constructionqui figure depuis des années dans le top 10 des professions en pénurie du VDAB et pour lequel une formation spécifique est nécessaire.

Vous pouvez également travailler dans le secteur de la construction sans diplôme ou formation mais ne bénéficierez généralement pas du salaire le plus élevé. Les ouvriers non qualifiés de l'industrie minière et de la construction gagnent par exemple le moins bien leur vie, à savoir 2.892 euros brut par mois. Attention, les salaires de Statbel datent de 2020 et ont entre-temps augmenté en raison de l'indexation salariale.

Avantages extralégaux

Quiconque travaille dans le secteur de la construction bénéficie en moyenne de 25 jours de vacances par an. De plus, chaque employé a droit à une moyenne de 5,86 avantages extralégaux. Les plus courants sont les suivants : chèques repas ou allocation repas (65%), prime de fin d'année (65%), 13ème mois (59%), téléphone portable (59%), assurance hospitalisation (55%) et/ou voiture de fonction (55%).

Aspirez-vous à un emploi dans la construction ? Ces entreprises recherchent de nouveaux talents !

Source : Jobat.be