Comment reconnaître les symptômes d’un burn-out chez un collègue

Selon l'enquête 360 Global Well Being récemment menée par le fournisseur de soins de santé international Cigna auprès de plus de 3.000 employés dans le monde, le nombre de jeunes souffrant d'un burn-out n'a jamais été aussi élevé. Cette étude montre que 98% des employés âgés de 18 à 24 ans présentent des symptômes d'épuisement professionnel : un pourcentage extrêmement élevé.