Libre Eco week-end | Whistcom forme managers et patrons à la stratégie orale. Pour des leaders inspirants.

Une entreprise livre les clés pour prendre la parole de manière efficace et percutante

Qui n'a pas vécu l'expérience du discours interminable, de la présentation Powerpoint qui n'en finit pas, du trop-plein d'informations en une fois, du manager qui a du mal à faire passer son message,… "Prendre la parole c'est pouvoir embarquer son public avec soi. Et on ne parle pas nécessairement d'un discours devant une assemblée de 1 000 personnes. Cela peut concerner une seule personne et la parole de tous les jours ; ses collaborateurs ou...